Chiara Ferragni, look stellare. Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo l’elegante outfit

In occasione del galà di Bvlgari a Milano, l'imprenditrice digitale ha sorpreso tutti con il suo fantastico look

Chiara Ferragni ha sfoggiato un abito da sogno durante il galà organizzato da Bvlgari a Milano. L’imprenditrice digitale si è resa senza dubbio protagonista di questa serata ed ha incantato tutti i presenti, lasciandoli senza parole. Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo l’elegante outfit sfoggiato dall’imprenditrice digitale.

L’influencer più famosa di sempre è diventata global ambassador di Bvlgari. E proprio in veste di questo ruolo ha partecipato alla serata di galà organizzato proprio dalla casa di moda presso l’Hotel Bvlgari di Milano. Per l’occasione, Chiara Ferragni ha indossato un look incantevole che ha lasciato tutti senza fiato.

Ovviamente l’attenzione è caduta innanzitutto sul meraviglioso abito sfoggiato dall’imprenditrice digitale. Un vestito retrò total black disegnato appositamente dall’atelier Versace. Il vestito in questione è in velluto di sera nero e senza maniche. In dettaglio, l’abito è composto da due parti.

Innanzitutto, il meraviglioso corpetto nero che lascia la schiena scoperta. A ciò si aggiunge la gonna lunga caratterizzata da un vertiginoso spacco laterale. Sappiamo che la realizzazione di questo abito ha richiesto parecchio tempo, ovvero più di 250 ore di lavorazione a mano.

Chiara Ferragni incanta tutti al galà di Bvlgari a Milano

Oltre all’elegantissimo abito sfoggiato dall’imprenditrice digitale, a rendere tutto più incantevole e magico sono stati senza dubbio i gioielli. Per l’occasione, infatti, ha sfoggiato un set di gioielli davvero da togliere il fiato: un collier, un bracciale e un anello, tutti a forma di serpente.

A completare questo straordinario look ci ha pensato poi l’acconciatura caratterizzata da onde retrò e riga laterale. Per quanto riguarda il make up, invece, l’imprenditrice digitale ha deciso di puntare tutto sugli occhi. Non è passato inosservato neanche il colore dello smalto. Chiara Ferragni ha scelto il verde, proprio per riprendere i suoi preziosissimi e bellissimi gioielli. Dunque, anche questa volta Chiara Ferragni è riuscita a stupire tutti. I suoi outfit, infatti, sono sempre sfoggiati con sensualità ed eleganza e mai all’insegna della volgarità.