Questa nuova edizione di UeD presenta al pubblico delle novità interessanti. Sul trono classico ci sono Matteo, Roberta e Andrea Nicole. Quest’oggi si accendono i riflettori su uno dei corteggiatori delle troniste, Luca, che rivela alcuni retroscena inediti della sua vita privata. La puntata inizia con una discussione molto accesa nel trono over tra Rosy e Biagio Di Maro.

Si passa poi al trono classico e parlando con la tronista Roberta, la quale è uscita in esterna con il corteggiatore, Samuele interviene in maniera inaspettata anche Luca. Quest’ultimo racconta un episodio che fa commuovere tutto il pubblico di UeD. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La tronista prende la parola e parla dell’esterna che ha fatto con il corteggiatore Samuele e rivela: “Una settimana emotivamente altalenante”.

“Ho pensato a tante cose, accettando il fatto che stia uscendo quel lato di me che non tutti conoscono. Voglio dare la possibilità a loro di scoprirlo e a me di riviverlo dopo tanto tempo”. Durante l’esterna, il corteggiatore di UeD Samuele si scaglia contro il suo rivale Luca, accusandolo di essere un arrogante con le donne.

Fonte studi UeD

Interviene anche la stessa Maria De Filippi, la quale si discosta dal pensiero di Samuele e di tutto punto difende Luca. Secondo la conduttrice non sono affatto atteggiamenti arroganti quelli del ragazzo, ma piuttosto tipiche espressioni romanesche. Della stessa idea è la tronista Roberta, la quale dichiara di non essersi mai sentita né offesa né tantomeno aggredita dal comportamento di Luca.

A tal proposito quest’ultimo si sente chiamato in causa e per difendersi dalle accuse appena ricevute racconta un aneddoto della sua vita privata che commuove tutti. Luca rivela: “Quando sono nato mia mamma è entrata in coma poi ho avuto diversi problemi tra cui un tumore e le sono stato molto vicino quando ha dovuto affrontare la depressione”. Di seguito Luca racconta un po’ della sua vita per spiegare i suoi atteggiamenti: “Questo è il motivo per cui non posso vedere soffrire una donna, perché 14 anni dovevo essere io l’uomo di casa” conclude.