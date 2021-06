UeD: il drammatico racconto dell’ex protagonista: “Adescato da una finta manager. Abusato e preso a forchettate”

UeD è il trampolino di lancio di molti volti noti della TV. Il format di Maria De Filippi assicura una certa visibilità che, però, purtroppo non sempre porta conseguenze positive. È sicuramente questo è il caso di Fabrizio Cilli, che si è ritrovato a dover fronteggiare una situazione decisamente traumatica.

Fonte Google

L’ex corteggiatore era diventato noto all’interno del dating show per aver corteggiato Gemma Galgani. Ora, però, Fabrizio racconta un’esperienza scioccante che lo segnerà per tutta la vita. Cilli è stato purtroppo drogato e abusato da una finta manager che è riuscita ad adescarlo sul web. La dolorosa testimonianza dell’ex volto di UeD arriva ai fans direttamente dai suoi stessi profili social.

Fonte Google

Il 42enne è riuscito a trovare il coraggio di denunciare gli abusi subiti sia sui social che alla polizia. “Mi ha invitato a casa sua” ha scritto su Instagram Fabrizio “voleva parlarmi di un nuovo programma televisivo. Ho accettato l’invito e a un certo punto, mentre sorseggiavo dell’acqua versatami da lei nel bicchiere, ho iniziato a vedere offuscato. Dopo sono svenuto causandomi la rottura del menisco del ginocchio destro. La mattina mi sono svegliato nel suo letto dopo dieci ore, mi ha detto: ‘Non ti crederà nessuno’. Drogato in cambio di favori sessuali”.

Fortunatamente, Cilli riuscito ad uscire da quella pessima situazione, denunciando l’avvenuto alle autorità: “Sono stato dai carabinieri per denunciare la presunta manager e mi hanno detto che aveva già truffato altri due di Uomini e Donne, facendo a loro questi contratti falsi, scaricati da internet. La signora lavora senza partita IVA, adesca le persone in casa poi le droga e le addormenta”.

Fonte Google

Questa esperienza, ha lasciato sicuramente forti segni psicologici in Fabrizio. Ma purtroppo, oltre a quelli, i danni fisici non si limitano alla rottura del menisco: “Quando mi sono svegliato mi sono ritrovato questi segni. Mi ha morso, non so cosa mi ha fatto. E mentre dormivo mi ha tirato delle forchettate sul petto. Sono tutto segnato per non parlare del taglio alla pancia”.