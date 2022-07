L’ultima edizione di UeD è terminata da quasi un mese ormai, ma tutte le vicende che riguardano i protagonisti del programma (soprattutto dame e cavalieri del trono over) continuano ad appassionare il pubblico anche durante le vacanze estive.

Due volti fissi e molto apprezzati nel programma sono quelli degli opinionisti storici: Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due sono grandi amici e ottimi colleghi anche se spesso i loro punti di vista sono contrastanti. Il pubblico ha, col tempo, iniziato ad apprezzare la loro schiettezza e i loro modi a volte discutibili.

Il ruolo degli opinionisti è diventato sempre più importante mentre la presenza di Maria De Filippi, la padrona di casa, veniva meno man mano. Tina e Gianni, da allora, cercano in tutti i modi di rendere la vita difficile agli ospiti del programma e, nella maggior parte dei casi, hanno successo.

Questo ha fatto sì che la loro presenza diventasse irrinunciabile nel programma e la loro fama ne ha senza dubbio giovato. Recentemente, mentre Tina continua a punzecchiare i volti del trono over, Gianni si sta rendendo protagonista di vari rumors grazie alla sua attività sui social.

Dopo le stoccate alla dama torinese Gemma Galgani e il falso allarme sul flirt in Egitto, Gianni torna al centro dell’attenzione per un “mi piace” lasciato ad un post. Come i fans ben ben ricorderanno, Gianni attualmente è single ed ogni pettegolezzo sulla sia vita sentimentale ha una risonanza non indifferente.

Stando alle sue ultime attività social, però, Sperti sembra aver portato allo scoperto un interesse per una bellissima donna che lavora nel mondo dello show business. Di chi stiamo parlando? Di Cristina Buccino, la modella ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, nonché sexy prof. dell’Eredità.

La ragazza recentemente ha postato una foto con uno splendido vestito che la valorizzava molto. Si tratta si un minidress scollato e molto aderente, che metteva in risalto il suo fisico mozzafiato. Lo scatto, a quanto pare, non ha lasciato indifferente l’opinionista che subito ha lasciato il suo like sulla foto.