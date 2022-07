Lo studio di UeD è da sempre un trampolino di lancio per il mondo dello show business. Sono tantissimi i volti noti del piccolo schermo che sono passati proprio per il dating show della mediaset. Di sicuro la prima tra questi è niente meno che Tina Cipollari.

Quella che attualmente è l’opinionista più chiacchierata del programma ha mosso i suoi primi passi nello studio del dating show come corteggiatrice. L’esperienza in quelle vesti, purtroppo per Tina, non è andata nel migliore dei modi, ma il pubblico si è subito affezionato alla sua verve e ai suoi modi schietti e senza filtri.

È proprio per questi motivi che, successivamente, le è stato proposto il ruolo di Tronista, che la Vamp romana ha subito accettato. Ora, a distanza di anni da quell’esperienza, nulla sembra cambiato se non il ruolo affidato alla Cipollari. Lo studio di UeD continua ad essere la casa della Vamp e l’amicizia tra lei e Maria De Filippi sembra indissolubile.

Insomma, nonostante le recenti voci che sussurrano di una possibile sostituzione di Tina da parte della padrona di casa. I fans sembrano amarla ancora molto e non poter fare a meno di lei. Lo dimostra l’ondata di pettegolezzi che si è creata a partire da quello che sembrava un semplice avvistamento della donna, durante una tranquilla cena.

La Vamp romana si gode un po’ di sano relax e, non molto tempo fa, è stata vista mentre si concedeva una cena fuori, sfoggiando un look da urlo che non poteva non attirare l’attenzione su di lei.

Inutile dire che questi fugaci scatti hanno subito suscitato l’approvazione del pubblico: l’opinionista indossava un vestito con delle morbide spalline che si poggiavano sul braccio.

Il motivo floreale e colorato dell’abito metteva in risalto il volto della Vamp, è sommersa dai complimenti dei suoi seguaci più accaniti. Insomma, sembra che il pubblico non possa proprio fare a meno della Cipollari, che riconferma il suo buon gusto anche in vacanza.