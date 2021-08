Isabella Ricci si mostra nel suo look da lavoro. I fans sono in visibilio

Il trono over di UeD si sta aprendo al cambiamento e la novità porta il nome di Isabella Ricci. L’ultima arrivata in brevissimo tempo ha conquistato il cuore di tutti, dal pubblico al resto del cast del dating show di Maria De Filippi. A contraddistinguerla, si sa, è la sua innata eleganza e il suo fare pacato, oltre alla sua particolare bellezza.

Certo, a darle una mano in questo senso è stata anche la rivalità nata con Gemma Galgani, la storica dama del trono over. Le due hanno iniziato a rivaleggiare, creando un clima davvero teso in studio. Ad ogni modo, ora Isabella è senza dubbio un personaggio molto in vista.

Questa notorietà ha portato la dama di UeD a decidere di creare dei profili social per mantenersi in contatto con i suoi ammiratori. Ora, però, per Isabella è arrivato il momento di tornare al lavoro e, per l’occasione, si mostra sui social con un look inedito. Nello scatto, il suo abito è mozzafiato e il suo sguardo sensuale non è diverso da quello che ha in studio.

La Ricci, da brava imprenditrice, è tornata in ufficio e annuncia la fine delle vacanze estive scrivendo queste parole: “Al rientro in ufficio dopo le ferie non poteva mancare una foto dalla mia poltroncina preferita, lo so che mi vedete sempre qui, ma non ho ancora trovato altri posti adatti da cui salutarvi con qualche scatto. Vi auguro una buona giornata“.

Una didascalia che accompagna la foto della dama seduta sul bracciolo di una splendida poltrona bianca. Il suo abito è nettamente in contrasto con l’ambiente: uno splendido fucsia acceso che risalta ancor più l’abbronzatura e lo splendido fisico di Isabella. Immancabili gli apprezzamenti dei numerosi seguaci della donna: “Bellissima come sempre“ scrive qualcuno. O anche: “Sei sempre una donna molto attraente, complimenti”, “Ciao Isabella, che bella abbronzatura”, “Bella e solare. Sei una grande donna!“.