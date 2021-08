Nel parterre femminile del trono over di UeD, c’è una dama in particolare che in poco tempo è riuscita a guadagnarsi le simpatie del pubblico e degli opinionisti. Ovviamente, si parla di Isabella Ricci, l’ultima entrata nel programma. La dama dai capelli argentati ha subito conquistato il pubblico con la sua raffinatezza della sua bellezza elegante.

La Ricci è considerata una delle protagoniste più alla moda è chic del format firmato Mediaset. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno saputo resistere al fascino di Isabella, che spesso riceve i loro complimenti. Il pubblico, non c’è bisogno di dirlo, e già in visibilio per lei. La sua notorietà è schizzata così rapidamente tra i fans di UeD che la dama ha dovuto creare un suo profilo social, per mantenersi in contatto con i suoi sostenitori.

Il profilo che ha il seguito più folto è quello su Instagram, e l’ex dama spesso lo usa per condividere i momenti della sua vita privata e le sue passioni. Ma Isabella sa che social media possono essere usati anche per scopi molto più importanti. È proprio per questo che spesso la dama utilizza questo mezzo per lanciare degli appelli e per promuovere tematiche sociali.

In questo caso, però, a far discutere le cronache rosa è uno splendido outfit mostrato dalla Ricci. Isabella ha deciso di mostrarsi in un modo mai visto prima. La donna ha postato uno scatto in vesti sportive lasciando tutti i suoi ammiratori a bocca aperta. Isabella si è mostrata così: un paio di Jeans attillati su una T shirt semplice.

Un look semplice ma che dona incredibilmente alla splendida dama del trono over di UeD. Il web ha promosso in pieno l’outfit di Isabella e in molti le hanno consigliato di vestirsi più spesso in abiti sportivi. D’altro canto, i fans l’adorano qualunque cosa indossi.