UeD, il look ispirato alle ‘follie per amore’ di Gemma attira l’attenzione di Tina: “Sembri nonna albero”

UeD si reinventa continuamente. Ora, il dating show firmato Maria De Filippi lancia una novità: una sfilata, dal titolo “Follie per amore”. Le modelle sono le dame del Trono Over, che sfilano sfoggiando splendidi abiti. Con questi presupposti, c’era da aspettarsi che Gemma Galgani avrebbe nuovamente lasciato tutti a bocca aperta con il suo outfit. Il suo look è decisamente non convenzionale e forse un po’ azzardato, proprio in stile Gemma.

La dama torinese, infatti, si è presentata in passerella in un abito che ha mandato Tina Cipollari su tutte le furie. Ovviamente, l’opinionista non si è lasciata sfuggire l’occasione per attaccare e deridere la rivale. La Galgani sta riuscendo a ritrovare la tanto sperata serenità grazie alla frequentazione con il cavaliere Cataldo, ma questo non significa che la sua vena folle sia venuta meno. Anzi, Gemma ama sorprendere il pubblico con costumi e abiti sempre molto particolari e vistosi.

La sfilata organizzata da UeD deve esserle sembrata un’occasione ghiotta per osare in un look più appariscente del solito. La dama portava indosso un vestito rosa confetto, con un’impalcatura di rami di ciliegio disposti in modo da formare delle ali fiorite, per celebrare l’arrivo della primavera. I cavalieri del trono Over sono stati assegnati alle votazioni ed hanno dato voti altissimi all’outfit di Gemma che, in questo modo, si è classificata quarta. Tina Cipollari, ovviamente, ha aspramente criticato quel look così azzardato.

L’opinionista non perde tempo a denigrare la Galgani, e la ha descritta come: ‘nonna albero, una quercia secolare’. La replica della dama torinese non si è fatta attendere, specie dopo gli apprezzamenti ricevuti dai cavalieri di cui si fa forte. Poi il lieto annuncio di Queen Mary: il cavaliere Cataldo è arrivato in studio per conoscere la dama torinese. L’uomo è senza dubbio affascinante e Gemma dimostra il suo apprezzamento.

Subito Tina Cipollari la attacca, ma a risponderle è lo stesso cavaliere Cataldo: “Me la maltrattano troppo, io la voglio ammorbidire. Stasera posso andare anche a casa sua, se mi invita. Io ho 4 figli, al momento sono single e in casa c’è solo mio figlio Aldo. Attualmente lavoro e faccio il manutentore. Sono una persona semplice come mi vedi, dovresti vivermi per conoscermi. Io ti seguo spesso, vedo quello che succede e come vanno le cose. Sei una persona squisita”. Questo cavaliere sembra essere proprio perfetto per Gemma. Che l’amore stia finalmente bussando alla porta della torinese? Staremo a vedere.