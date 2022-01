UeD: il malessere di Teresa Langella. La confessione sui social

Oggi parliamo di una vecchia conoscenza di UeD: Teresa Langella, ex tronista e compagna di Andrea Del Corso. La ragazza ha più volte fatto presente ai fans, un suo malessere. Teresa soffre di un malore che accomuna molte persone: attacchi d’ansia. Un fastidio che la segue ormai da diverso tempo e che complica spesso le sue giornate: “Vorrei solo poter scappare dai troppi pensieri che mi riempiono la testa. Trovate rifugio in un posto sicuro, il mio cuore” ha scritto.

La ragazza si mostra con gli occhi bagnati dalle lacrime: “Qualche ora fa, l’ennesimo attacco di ansia. La mia più grande nemica da sempre. Quanto male mi fai. Perché hai scelto me?”. Langella spiega con molta sincerità cosa le accade: “Qualcuno mi dice che quando arriva è perché c’è qualcosa che va risolto, che anche se ci passi su più e più volte, prima poi quella voce tornerà a parlarti e tu la devi ascoltare”.

Secondo Teresa, ci sono cose che deve risolvere. Dare spazio a dei cambiamenti che possano migliorare il suo stato. Le sue paure arrivano quando si guarda allo specchio. La bellissima ex tronista non si accetta e dei piccolissimi difetti che ha, se ne fa una colpa. “Ci sono giorni in cui appena apro gli occhi una delle prime cose che faccio è toccare il mio corpo” dice.

Poi aggiunge: “Quando mi guardo allo specchio non mi sento mai completamente bella. Vivo delle mie insicurezze e forse è da queste che bisogna partire per iniziare a sistemare le cose”. Da qui si può capire come anche una ragazza evidentemente bella, intelligente e sempre molto elegante possa non riuscire ad affrontare le sue incertezze.

Di certo mostrare ai suoi followers la sue insicurezze è un segnale forte, che porta milioni di ragazze a capire, che tutti abbiamo delle debolezze da affrontare e risolvere senza paure: con coraggio e caparbietà. L’unica strada per la vittoria è certamente questa.