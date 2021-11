La nuova stagione di UeD ha regalato al pubblico nuovi volti che sono già entrati nel cuore dei telespettatori. Arriva nel parterre maschile un corteggiatore per Isabella Ricci: lui si chiama Fabio ed è entrato nello studio per catturare il cuore della dama.

Fonte studi UeD

Di questo nuovo volto del dating show sappiamo ancora pochissimo. Fabio ha 66 anni ed è di origini Veronesi, di preciso di Pescatina. Un passato lavorativo di ben quarant’anni come pilota civile. È padre di due figli: un maschio, che oggi ripercorre le orme lavorative di Fabio e una figlia femmina che vive con lui e sta finendo il suo percorso di studi.

Il nuovo cavaliere ha le idee chiare: la 61 enne romana Isabella gli ha rubato il cuore. Ma a quanto pare l’uomo non è il solo a manifestare il suo interesse. Spunta nel mondo social una vecchia conoscenza di UeD, Giorgio Manetti, che fa sapere tramite il suo profilo Instagram la voglia di incontrare la dama.

Il gabbiano pubblica la foto della piazza del Duomo di Firenze e invita la Ricci a raggiungerlo. A tal proposito Giorgio ha più volte ribadito, nelle varie interviste, testuali parole: “Isabella Ricci è una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacer di conoscere. E’ sempre impeccabile, si comporta in modo pacato: è educata, non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida…con le persone intelligenti è sempre bello dialogare”.

E prosegue: “Isabella sta continuatamente dimostrando la sua intelligenza. Fossi stato all’interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio. La inviterei a cena. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante“. A quanto pare Fabio dovrà lottare un bel po’ per la conquista della bella e raffinata Isabella.