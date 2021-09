UeD: il nuovo tronista già nella bufera delle polemiche. Joele avrebbe mentito

È appena iniziata la nuova stagione di UeD, appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14 e 45. Il 13 di settembre è stata mandata in onda la prima puntata, nel corso della quale sono stati presentati i nuovi tronisti e le loro storie. Un appuntamento carico di novità e colpi di scena.

I ragazzi che in questa nuova stagione siederanno sul trono di UeD, sono Joele Milan e Matteo Fioravanti. Ad attirare la curiosità del gossip è stato proprio Joele che, nel video di presentazione, ha raccontato una parte della sua vita privata molto triste. Il tronista rivela, che nella sua scorsa relazione, ha subito un doloroso tradimento, che gli ha provocato non poca sofferenza.

Il ragazzo scende anche nel particolare e dichiara di aver ritrovato la sua ex, in effusioni particolari, con niente di meno che il suo migliore amico. Un racconto che però ha già sollevato parecchie polemiche. A controbattere a tali accuse arriva proprio l’ex fidanzata del tronista, Beatrice Zampieri.

UeD: le parole dell’ex di Joele

La ragazza non tarda a far arrivare la sua replica, infatti, pare aver rimandato l’accusa al mittente affidando al suo profilo Instagram le sue parole. La notizia viene appresa e ripubblicata anche dall’influenza Dianira Marzano, esperta di gossip che riposta le parole di Beatrice: “Io, te e che ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita. La più grande mancanza di rispetto mia e ma soprattutto della mia famiglia. Ti auguro il meglio, buona vita”.

Una chiara smentita arrivata senza indugio. L’influencer Marzano, inoltre, rivela di aver ricevuto anche diversi messaggi da utenti anonimi, che attestano che in realtà a tradire, anche più volte, è stato il tronista ai danni di Beatrice. Insomma non ci resta che attendere la replica di Joele, che fino a oggi, ancora non è pervenuta.