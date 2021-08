Nel rispondere ad alcune curiosità da parte dei fan, Chiara Ferragni si è lasciata andare ad una confessione che riguarda la sua vita privata. L’imprenditrice digitale, infatti, ha svelato di recarsi dallo psicologo una volta alla settimana. Oltre a ciò, la moglie di Fedez ha spiegato anche i motivi che l’hanno spinta a ciò. Ecco le sue parole a riguardo.

Queste sono state le parole con cui la moglie di Fedez ha svelato il suo segreto:

Ci parlo una volta la settimana da circa un anno e mezzo ed è una cosa bellissima un lusso che mi concedo per ragionare meglio, per stare meglio, per pensare a quello che mi è successo durante la settimana.