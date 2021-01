UeD, il presunto nuovo tronista nella bufera delle polemiche: “Ha ucciso un cinghiale”

L’ormai ex tronista di UeD, Gianluca De Matteis, ha lasciato il trono e il suo posto sta per essere occupato da un nuovo cavaliere. Il prossimo tronista sarà, molto probabilmente, un ex tentatore di Temptation Island, Carlo Siano. Il ragazzo però, prima ancora di entrare nel programma, ha già fatto molto discutere di sé stesso.

Infatti ormai tutto il web parla della foto che il ragazzo ha pubblicato sui social. Poco fa Carlo ha condiviso una foto scattata ad un cinghiale, ucciso da lui stesso. Nella ultime ore i telespettatori hanno tutti discusso su chi potrebbe essere il nuovo tronista del programma. Carlo Siano è il ragazzo che forse siederà sul trono rosso di UeD. Il ragazzo ha partecipato alla precedente edizione di Temptation Island, e corteggiava Anna Boschetti.

Carlo ama la caccia ed ha condiviso con il pubblico la sua passione con uno scatto molto forte. Quando gli utenti hanno visto la foto dell’animale ucciso hanno insultato, criticato il ragazzo, invitandolo ad eliminare il contenuto dai social. L’influencer Amedeo Venza ha pesantemente attaccato il presunto nuovo tronista del programma di Uomini e Donne.

Ma senza troppa attesa ha ricevuto una pesante risposta da parte di Carlo, che ha invitato Venza a dirgli tutto di persona e non dietro ad uno schermo. Queste affermazioni minacciose sono state considerate dagli utenti del web molto aggressive e hanno lasciato tutti spiazzati. Venza è rimasto spiazzato quando ha saputo che la redazione di UeD volesse far diventare un personaggio simile il nuovo tronista.

Carlo ha eliminato la foto dai social, ma ha dichiarato che presto ne pubblicherà altre perché la caccia in Italia è consentita. Le sue affermazioni e i contenuti poco idonei hanno scatenato gli animalisti che hanno contattato la redazione del programma di Maria De Filippo chiedendo di non far salire al trono Carlo Siano.