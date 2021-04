UeD: Il ritorno di Ida Platano infuoca il web. Piovono polemiche

UeD: Ida Platano torna nel programma per cercare di nuovo l'amore, ma il pubblico non apprezza

Il salotto di UeD non smette mai di stupire. Gli ultimi avvenimenti del dating show hanno lasciato il pubblico a bocca aperta, soprattutto per via di un inatteso ritorno in grande stile. Di chi parliamo? Si tratta di una dama che è già ben nota ai fan del programma che, dopo la fine della sua ultima relazione nata proprio all’interno dello studio di Canale 5, si era presa una pausa. Ebbene sì, lei è tornata.

Ida Platano è pronta a cercare di nuovo l’amore a UeD. Di certo sono ancora tantissimi i telespettatori legati ed affezionati a questa dama che, con la travagliata storia d’amore nata tra lei e Riccardo Guarnieri, è riuscita ad accattivarsi il favore del pubblico da casa. Finalmente, dopo una pausa dal piccolo schermo in cui Ida Platano si è dedicata alla sua famiglia, ecco che è giunto il momento di cercare di nuovo l’amore. A quanto pare, però, non tutti sono pronti ad accoglierla a braccia aperte.

Sono molti i fan del dating show che su internet si sono scagliati contro la dama, criticando il suo rientro nel programma. Ad ogni modo, Maria De Filippi ha riaccolto la sua vecchia ospite annunciando: “E’ tornata una persona”. Questa frase ha creato una grande curiosità in studio, finché dalla balconata non è spuntata Ida.

La dama fa il suo ingresso nel salotto con un look e un aspetto totalmente rinnovati e, una volta accomodatasi sulla poltrona sistemata al centro dello studio per lei, racconta la sua ritrovata tranquillità. “Sto bene Maria, sono serena. Mi sono data un’altra opportunità. Sono un po’ arrugginita però e anche molto in imbarazzo” confessa la Platano a Queen Mary. Poi, ha individuato i cavalieri che, nello studio, hanno colpito maggiormente la sua attenzione: “Ho notato Luca e Marco”.

Quello di Ida Platano è stato un intervento molto rapido, ma i telespettatori non sembrano aver gradito. I commenti sono tantissimi e decisamente tutt’altro che positivi: “Nooo peggio della storia infinita” o ancora “Ecco la nuova Gemma”. Il pubblico non sembra aver apprezzato, insomma, ma speriamo comunque che Ida riesca a trovare il suo lui.