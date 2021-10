La nuova stagione di UeD ha già preso piede da ormai un mese. Il dating show firmato da Maria De Filippi in onda su Canale 5 dalle 14:45 regala al pubblico sempre degli interessanti risvolti. Qualche giorno fa i fans avevano notato l’assenza di un volto ormai storico del Parterre femminile. Stiamo parlando di Isabella Ricci. Oggi arrivano delle notizie che riguardano proprio la danna.

A quanto pare la Ricci ha fatto il suo ritorno in studio. Una ricomparsa che di certo rasserena tutti i fans e gli spettatori del programma, ormai affezionati alla dama. Dalla pagina ufficiale del sito Instagram dello show si può apprendere che la danna ha fatto con certezza il suo ritorno in studio. Infatti per qualche puntata la Ricci era stata assente, creando non poco scompiglio tra i fans. In molti avevano addirittura ipotizzato che Isabella avesse lasciato lo studio in maniera definitiva.

Ma a quanto nulla di vero c’era nelle ipotesi fatte. Isabella è molto amata dal pubblico di UeD, tanto che la sua pagina Instagram, che ha aperto solo da pochi mesi, vanta già milioni di followers. La donna si diverte a creare rubriche di moda in cui sfoggia i suoi outfit in diversi scenari. In poco tempo il suo profilo social è arrivato a vantare tantissimi fans affezionati.

Un gran seguito che rispecchia la benevolenza che il pubblico ha nei suoi confronti. Indiscutibilmente elegante e dal carattere deciso, è divenuta ormai l’antagonista di Gemma Galgani. Le due donne non hanno mai nascosto la loro antipatia e spesso si sono date battaglia al centro studio. Questa era stata anche una delle ragioni che avevano portato i fans a credere che la dama si fosse ritirata.

Fonte studi UeD

Si erano convinti che fosse ormai stanca dei continui battibecchi con la Galgani. Ma a quanto pare i telespettatori potranno ancora godere della presenza della Ricci all’interno del studio. Non ci resta che attendere la messa in onda delle registrazioni appena avvenute.