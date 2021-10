Nel corso delle ultime ore è giunta una triste notizia riguardante Gemma Galgani che ha suscitato la preoccupazione di tutti i suoi fan. Di recente la celebre concorrente di Uomini e Donne ha subito un grave lutto. A darne l’annuncio è stata lei stessa tramite i suoi account social. Ecco tutti i dettagli.

Lutto per Gemma Galgani. Una delle concorrenti più amate del trono over ha annunciato a tutti i suoi fan di aver perso una persona molto cara a lei. Si tratta di un suo amico e collega in quanto lavorava con lei al teatro di Torino. Scopriamo insieme cosa è successo.

Gemma Galgani è una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne, il programma in onda su canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel corso di tutti questi anni la donna con la sua simpatia, eleganza e finezza è riuscita a conquistarsi la fiducia e l’approvazione di tutto il pubblico italiano.

Tuttavia il giorno 18 ottobre 2021 la donna ha deciso di condividere una brutta notizia con tutti i suoi fan. Si tratta della perdita di un suo caro amico, Nicolas il quale lavorava con lei nel teatro Colosseo di Torino. Così come lo descrive Gemma, era un ragazzo solare, che trasmetteva entusiasmo sempre con il sorriso sulle labbra.

Le parole di Gemma Galgani per Nicolas

Gemma Galgani ha deciso di dare il suo ultimo saluto a Nicolas pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue struggenti parole:

Proprio mentre l’autunno sembrava ancora regalarci qualche giornata di sole, oggi vedo soltanto le tenebre, perché un destino crudele ha spento prematuramente la vita di tre giovani ragazzi, ballerini di professione. Uno di loro, Nicolas, è stato a lungo una maschera al Teatro Colosseo, un onore ed un piacere lavorare con lui, un ragazzo che, con il suo perenne sorriso, trasmetteva gioia ed entusiasmo a chiunque.

Dunque, la celebre nemica di Tina Cipollari ha espresso tutto il suo cordoglio sui social e numerosi sono stati i commenti dei fan i quali le hanno mostrato tutto il loro sostegno e conforto. Questa volta nessuno dei suoi follower si è permesso di sollevare alcuna critica, al contrario tutti si sono uniti al dolore della donna.