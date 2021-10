Il dating show di Maria De Filippi sta regalando una stagione scoppiettante. UeD è ormai un appuntamento fisso su canale 5 dalle 14:45 e riesce sempre a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori. Al centro del discorso di quest’oggi c’è il tronista Matteo.

Il ragazzo si dice notevolmente infastidito da alcuni atteggiamenti di una sua corteggiatrice: “Sono dispiaciuto perché ti avevo chiesto di raccontarmi tutto”. Queste le accuse che muove Matteo contro Noemi. Infatti pare che la ragazza abbia tenuto nascoste delle importanti notizie al suo riguardo. Il tronista rivela che: “Mia sorella ha fatto una ricerca e ha scoperto diverse cose”.

L’argomento di conversazione sono alcune foto che il ragazzo ha visto sul profilo social della corteggiatrice. A quanto sembra, Noemi non molto tempo fa è stata la protagonista di alcune foto scattate per una un album musicale. La Ragazza prende la parola e spiega: “L’artista è un mio amico, questa foto risale a 3 anni fa e io non ho preso un soldo per questa foto”.

A quanto pare una reazione decisamente fuori luogo quella di Matteo, secondo Noemi. Interviene anche l’opinionista di UeD Gianni Sperti che questa volta però prende le difese del tronista e tuona: “Non voglio fare il bacchettone, ma guardando le foto ce ne sono alcune…” lasciando bene intendere la malizia di alcune foto presenti sulla bacheca di Noemi.

La ragazza però non ci sta replica: “Gianni si vede di tutto su Instagram, su 70 foto sei andato a beccare proprio quella”. Poi rivolgendosi a Matteo aggiunge: “Ci siamo visti tre volte e in questi tre incontri ti ho detto tutte le cose che per me hanno un valore, questa cosa non è importante. Se non ci vediamo spesso come faccio a raccontarti tutto?”. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti.