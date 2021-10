La nuova stagione di UeD è appena iniziata ed è già carica di colpi di scena. Tante le novità che quest’anno si sono susseguite nel corso delle puntate. Abbiamo assistito al nuovo décolleté della storica dama Gemma Galgani e la presentazione dei nuovi tronisti. Ma gli ultimi avvenimenti vedono Maria De Filippi prendere una decisione definitiva.

La conduttrice allontana Joele dal trono. Arrivano delle scottanti anticipazioni che rivelano che a breve un ex corteggiatore molto amato, potrebbe prendere il posto da tronista. Maria De Filippi per questa stagione si era ripromessa di puntare l’attenzione sulla ricerca di ragazzi comuni e semplici, poco inclini al mondo social è realmente interessati a trovare il vero amore.

La stessa conduttrice, alla presentazione dei tronisti, si dichiarava molto soddisfatta delle selezioni fatte. Per questo motivo l’inganno di Joele, che è stato prontamente smascherato dalla redazione, ha lasciato l’amaro in bocca alla De Filippi. La conduttrice infatti ha immediatamente preso la decisione di allontanare il ragazzo dal trono dopo le scoperte fatte. Adesso arrivano delle scottanti anticipazioni.

Sembra proprio che gli autori abbiano trovato un valido sostituto che possa ricoprire il ruolo del tronista di UeD in maniere valida. Il ragazzo è già conosciuto ai telespettatori del programma. Il suo trascorso ha affascinato e tenuto il pubblico incollato al televisore. Sarà stato di certo questo il motivo per cui la scelta è ricaduta proprio sul nome di Davide Basolo.

Davide aveva colpito in particolar modo i fans per il suo percorso intrapreso nel corteggiare Giovanna Abate. Noto a tutti come l’alchimista è sceso in studio indossando una maschera. La storia creò un forte mistero e un’attenzione particolare nei suoi confronti. Il trono di Giovanna termina con la scelta di Sammy, lasciando Davide sconsolato. Sarà questa la volta in cui il ragazzo finalmente troverai il vero amore.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: