UeD, “In camerino”. Tina Cipollari e Gianni Sperti: un lungo confronto

Le prime puntate di UeD sono già state registrate. La loro messa in onda è prevista per il 13 di settembre. Appuntamento pomeridiano firmato come sempre da Maria De Filippi. Le puntate saranno programmate, con la solita puntualità, su Canale 5. Appuntamento pomeridiano fisso alle 14 e 45. Nel frattempo, arrivano piccanti anticipazioni. È successo qualcosa, durante la registrazione, che ha attirato la curiosità del web.

Molti i colpi di scena previsti mentre i protagonisti indiscussi di questa stagione saranno come di consueto i volti più noti del programma: Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri. Non potevano mancare gli opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il gossip si incentra proprio su quest’ultimi due volti iconici del dating show. Infatti, sembrerebbe che Tina e Gianni si siano intrattenuti decisamente a lungo in camerino.

Si sarebbe trattato di un incontro prolungato per diverse ore per parlare confrontarsi. Un alone di mistero che accende la curiosità. Ma la domanda che sorge spontanea è questa: di cosa si parla? E soprattutto: qual è il motivo di questo incontro misterioso? In rete, questo particolare ha già scatenato i fans. Nel corso della puntata, al centro studio si è presentata la dama torinese Gemma Galgani, in una veste completamente innovativa.

La danna infatti presenta il suo nuovo décolleté, che diventerà anche argomento di scontro con la sua acerrima nemica Tina. Tra le altre storie, spunta anche quella di Ida Platano che pare abbia scoperto un particolare interesse il cavaliere Marcello. Con loro, presente nel parterre maschile, è immancabile come sempre Riccardo Guarnieri.

Successivamente si passa alla presentazione dei nuovi tronisti del trono classico di UeD. Tra loro una speciale novità: Andrea Nicole, che da 8 anni ha intrapreso un percorso di trasformazione da uomo a donna. Cresce così l’attesa per il ritorno in TV di questa nuova stagione del programma. Non ci resta che attendere la messa in onda.