UeD in prima serata. Sul trono due super Vip

UeD passerà in prima serata, ormai questa notizia non è più un mistero. Nuovo Tv ha appena dato la conferma ufficiale di questa notizia, ed ha aggiunto qualche novità inaspettata. Tutti i fan non possono che esultare per questi straordinari cambiamenti. Il format del programma di Maria De Filippi sta per essere riformato un’altra volta.

Finora, ci siamo appassionati ai flirt, alle liti e alla vita sentimentale della gente comune. Ma adesso UeD punta ad altro: entrare nella vita sentimentale dei Vip. Maria ha deciso di lanciare questo esperimento, spostandosi in prima serata restando su Canale 5, dove è già campionessa d’ascolti con C’è Posta per Te, che resta un intramontabile successo. I telespettatori italiani hanno sempre una grande curiosità circa la vita privata dei Vip, e per questo sicuramente questa versione del celebre dating show riscuoterà un grande successo.

I Vip, dal canto loro, sono tutti sull’attenti: i posti nel parterre del nuovo format sono ambitissimi. D’altro canto Maria De Filippi è una colonna portante del piccolo schermo, e i suoi programmi assicurano una visibilità impareggiabile. Ma da chi è nata l’idea di questo nuovo trono? A quanto pare, direttamente dalla Mediaset, dopo dei forti cali negli ascolti.

I palinsesti del colosso mediatico non attirano il pubblico, con il flop di Daydreamer-Le ali del sogno in prima serata e Viaggio nella grande Bellezza che non si avvicina affatto alle previsioni, c’è bisogno di un cambio di registro. Anche il GF Vip sembra avere qualche difficoltà, contro “Il cantante mascherato” di Milly Carlucci. Insomma, alla Mediaset serve aiuto, e Maria De Filippi è la persona giusta. Ed effettivamente, questo nuovo trono sta già facendo parlare tutti, e le aspettative sono alle stelle.

È già iniziata la lotteria dei nomi che vedremo nei nuovi appuntamenti di UeD. Kikò Nalli, Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci: questi i personaggi più quotati. Anche gli opinionisti saranno diversi. Probabilmente a commentare le storie di cavalieri e dame saranno Giulia De Lellis e, addirittura, Tommaso Zorzi, che sta mandando in visibilio il pubblico del GF Vip.