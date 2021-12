Un nuovo cavaliere per Gemma Galgani. La dama in diretta streaming non trattiene l'entusiasmo

Questa stagione di UeD sta regalando momenti esilaranti che tengono il pubblico incollato al televisore. Il Trono Over occupa una grande fetta del dating show, visto il suo successo. I volti storici del programma e le loro dinamiche sentimentali rimangono sempre i più amati.

Fonte studio UeD

A causa del Covid, Gemma Galgani è presente un studio tramite diretta streaming. Ma per lei c’è in serbo una splendida sorpresa. Si presenta in studio un cavaliere di nome Leonardo. L’uomo si siede al centro e dichiara: “Ho sempre visto Gemma molto elegante e mi è sempre piaciuto come si veste. Ha un bel fisico”. Il nuovo cavaliere è un bell’uomo, molto distinto, di 69 anni, organizzatore di eventi a Milano.

Poi Leonardo aggiunge: “Mi dispiace molto non poterti avere qua. La cosa più importante è che ora tu guarisca”. Tina ovviamente interviene a gamba tesa e con una punta di ironia chiede: “Ma tu Leonardo ci vedi bene? Lo sai cosa c’è sotto il vestito?”. Gemma stranamente rimane tranquilla e non raccoglie la battuta al vetriolo della Cipollari.

“Non ascoltare Tina. Un po’ per giorno sto migliorando, il vostro sostegno mi alleggerisce le giornate. Non ho più la febbre e mi sento meglio, il momento più brutto è passato. E oggi sto particolarmente bene, perché tu sei una piacevole sorpresa Leonardo. Sono molto contenta che tu sia venuto per me” risponde la dama torinese.

Poi a distanza decidono di fare un ballo insieme sulle note della canzone Alan Sorrenti “Tu sei l’unica donna per me”. I fans sono tutti in trepidante attesa del ritorno in studio di Gemma, per capire cosa succederà al loro primo incontro. Un nuovo amore forse sta per bussare alla porta della dama.