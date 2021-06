Nel salotto di UeD la padrona di casa Maria De Filippi ne vede certamente di tutti i colori. Solitamente, Queen Mary si occupa di dirimere le liti e le incomprensioni tra i presenti, ma delle volte è lei stessa a perdere le staffe. È proprio questo quello che è successo con Armando Incarnato, litigioso cavaliere del parterre maschile del trono over che, ultimamente, sta attirando molte polemiche.

Ma cosa è successo dopo la lite con la De Filippi? Scopriamolo insieme. A far infuriare Maria tanto da farla alzare dai suoi amati gradini erano state delle parole del cavaliere decisamente fuori posto. Armando aveva parlato male della redazione del programma e la De Filippi non ci ha visto più. Recentemente, Armando è tornato a parlare di questo episodio. Il cavaliere, infatti, è stato intervistato dal magazine ufficiale di UeD, rivelando dei retroscena.

In primis, il cavaliere ammette di essere rimasto molto deluso e negativamente colpito dall’accaduto e di essersi sentito colpito duramente dalle accuse ricevute. Per di più, il cavaliere assicura che tutte le voci su di lui sono false. Poi Armando tocca un tema che per lui è decisamente scottante: Ida Platano. I due avevano iniziato una frequentazione e tra loro sembrava esserci una buona intesa.

Purtroppo, questa conoscenza non è andata avanti e Armando sa che non si può cambiare il passato. Nonostante ciò, il cavaliere ha tenuto a precisare alcune cose: “L’anno scorso sono stato accantonato per nulla. Le ho regalato attimi di spensieratezza e armonia. Sempre trattata coi guanti”.

Stando alle parole di Armando, Ida non sarebbe stata del tutto sincera nei suoi confronti. Ma il cavaliere dimostra di saper essere anche sensibile e esterna il suo dispiacere per tutto quanto è avvenuto successivamente con Riccardo. Incarnato ha parlato anche di Roberta Di Padua, ammettendo che non si sarebbe mai immaginato che la dama potesse dire certe cose sul suo conto.