Roberta Di Padua, ex dama del parterre femminile del trono over di UeD, ultimamente è stata travolta da una fitta rete di polemiche. La situazione inizia ad essere difficile da sostenere per l’ex volto del celebre dating show, dato che le accuse stanno talvolta sfociando in comportamenti violenti e minacciosi che rompono la tranquillità della danna.

È è stata la stessa Roberta a lanciare l’allarme rivelando di sentirsi poco serena. Nonostante la Di Padua sia conosciuta per il suo carattere forte è pieno di grinta, ora la donna si ritrova a fronteggiare un periodo davvero complesso è pieno di difficoltà. A dare il via a questa concatenazione di eventi è stato Riccardo Guarnieri con le sue dichiarazioni accusatorie e forti.

L’ex cavaliere è riuscito a mandare il web in confusione, con il risultato che in sostanza Roberta si è ritrovata messa all’angolo. La maggior parte di tutti quei fan che prima seguivano la dama e le davano fiducia adesso le si sono rivoltati contro.

Vicino a lei, per fortuna ci sono ancora tutti quegli amici che non hanno creduto alle parole del suo ex e quei fan che non hanno smesso di credere nella buona fede della dama. Ma nonostante gli sforzi e i tentativi Roberta è stanca e sfinita. L’ex dama di UeD ha messo di non farcela più e di avere paura per il futuro.

Roberta cerca di salvare il salvabile, prendendo provvedimenti legali dov’è possibile e rimarcando come gli eventi siano distorti per dare una pessima immagine di lei. Ma la pioggia di offese non si arresta e, nonostante ormai sia passato diverso tempo, Roberta è ancora al centro delle polemiche. La dama ha deciso di parlare a cuore aperto. “Da donna e madre sono preoccupata perché non so la sua rabbia e ostilità dove potrà arrivare” dice preoccupata.