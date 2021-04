Da quando Ida Platano ha fatto il suo ritorno in grande stile a UeD, i fan non stavano aspettando altro. Finalmente, il pubblico è stato accontentato: la dama ed il suo ex storico, Riccardo Guarnieri, si rincontrano dopo la rottura. L’attesissimo confronto si è svolto proprio nello studio che li aveva visti iniziare mano per la mano la loro relazione.

Questo incontro, a quanto pare, ha portato con sé delle rivelazioni assolutamente inaspettate ed esclusive. D’altro canto la coppia è sempre stata molto interessante per il pubblico e i due attiravano spesso l’attenzione mediatica su di loro. Ida e Riccardo, poco dopo essere usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi, avevano intrapreso il viaggio nei sentimenti di Temptation Island.

La partecipazione al reality ha sicuramente minato la loro relazione, finché non è arrivata inesorabile la rottura. Riccardo è rientrato subito nello studio del dating show e ne è anche uscito, insieme a Roberta Di Padua. Ora che anche Ida è di nuovo nel parterre femminile, la dama sta iniziando ad avvicinarsi ai cavalieri che più l’hanno catturata.

Il confronto avviene quando Riccardo e Roberta ritornano in studio fianco a fianco per raccontare come sono andate le prime settimane del loro rapporto. Questo discorso, ovviamente, non lascia Ida indifferente. La dama, infatti, nel mezzo del sereno racconto d’amore nella coppia, interviene molto stizzita.

Ma le vicende di Ida, Roberta e Riccardo fanno discutere il web anche per altri motivi. Sono molti i fan di UeD che non vedono di buon occhio i continui abbandoni e rientro di questi tre protagonisti. La loro presenza puntuale inizia ad infastidire il pubblico e sono in molti a puntare il dito contro di loro. A far discutere sono le segnalazioni e le rivelazioni di Amedeo Venza, che sostiene fermamente da tempo che il trio Ida, Riccardo e Roberta finga spudorata.