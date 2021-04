UeD: Roberta Di Padua incinta? Finalmente svelata la verità

Roberta Di Padova e Riccardo Guarnieri formano la coppia di UeD che più di recente è uscita dal programma. Il loro iter insieme non è stato del tutto semplice e molte persone non credono nella loro unione o alla veridicità dei loro sentimenti. La loro frequentazione nel daring show è stata piuttosto turbolenta ed è durata molti anni prima di finire felicemente. Infatti, Roberta fu subito convinta del suo cavaliere, che invece all’inizio era ancora rivolto con la mente a Ida Platano.

Quando finalmente Riccardo si è reso conto di provare qualcosa per lei, i due hanno abbandonato insieme lo spettacolo. Nonostante ciò, sono ancora molti a non essere ancora convinti: recentemente si è diffusa la voce che potrebbe esserci una crisi o, addirittura, la possibilità che Roberta sia incinta. All’inizio i due si mostravano molto innamorati sui social, e poi ad un certo punto ogni post è scomparso.

Naturalmente, questo ha scioccato molto i fan che hanno immediatamente pensato all’ipotesi peggiore. Dopo settimane di apprensione, la risposta che tutti aspettavano è finalmente arrivata: non c’è nessuna crisi. Roberta per prima ha condiviso una foto: lei e Riccardo stavano facendo la spesa. Subito dopo compare un video in cui insieme ironizzano sulle voci.

Insomma, i due hanno smentito ogni parola con una grande dose di sarcasmo. La diretta su Instagram è stata anche l’occasione per un annuncio importante sulla sospetta gravidanza: “Ho il ciclo. A buon intenditor poche parole”. Pertanto, per questa nuovissima coppia, si stanno schiudendo grandi momenti di felicità e spensieratezza, in barba alla malizia di chi sparla.

Roberta Di Padua e Riccardo sono sorridenti, unitissimi e spensierati. Pertanto, le loro azioni non hanno nemmeno accennato al problema più piccolo. Ancora meglio, questo è senza dubbio un sollievo per molti fan di UeD che li seguono sui social media e per tutto il pubblico che tifa per loro.