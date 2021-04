UeD: interessanti novità per Armando Incarnato. Il cavaliere è euforico

A UeD è iniziata una nuova settimana. Il primo al centro dello studio è Giacomo che è uscito con le due dame di nome Carolina. Dopo un ballo tra dame e cavalieri, l’attenzione si sposta su Armando Incarnato. Per lui, tre nuove dame hanno fatto il loro ingresso in studio, in modo da incontrarlo.

Le donne si sono presentate: la prima è stata Jennifer, che ha ammesso di aver scorto in lui una personalità decisa e dominante. La seconda è stata Veronica, anche lei decisamente colpita dal carattere forte del cavaliere. L’ultima si chiama Patty, che attrae Armando sia quanto al fisico che quanto al portamento. Abbiamo visto tutto questo nell’uscita e nella puntata di oggi queste tre donne sono entrate in studio.

Nei giorni scorsi Armando ha potuto parlare con queste tre donne al telefono e ha deciso di continuare a frequentarle per approfondire la conoscenza. Poi, ha aggiunto un’altra donna, Monalisa, che è una nuova dama di UeD. Dal punto di vista estetico, questa dama ha sicuramente colpito Armando. L’opinionista Gianni Sperti è intervenuto e ha ammesso che se Armando è più interessato a Monalisa che alle restanti dame, allora ovviamente le tre donne non lo hanno impressionato particolarmente profondamente.

A quel punto, Veronica ha parlato, dicendo che non era appropriato per Armando inserire una quarta donna nel campo della conoscenza. Jennifer ha anche sostenuto che l’atteggiamento di Armando non era del tutto corretto (si sentiva lasciata indietro), ma a dispetto di ciò, ha deciso di continuare a frequentarlo.

Dopo aver ballato, Monalisa ha deciso di intervenire, sostenendo che Armando Incarnato si era comportato male con le altre tre donne, motivo per cui ha iniziato a dubitare di una sua possibile conoscenza. Come andrà a finire la situazione di Armando? Lo sapremo certamente nelle prossime puntate.