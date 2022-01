UeD è un dating show che nasce con lo scopo di dare la possibilità a uomini e donne di incontrarsi di innamorarsi e magari trovare così, in questo modo, l’anima gemella. Molte sono state le coppie, che si sono formate e che consolidano il loro amore di anno in anno. Altre invece, si spengono appena i riflettori non sono più puntati su di loro, portando così i protagonisti a percorrere strade diverse.

Ma abbiamo anche assistito al classico colpo di fulmine. Cavalieri e dame che, dopo pochi incontri, si trovano e decidono così di intraprendere una relazione, lontano dai riflettori del programma. C’è anche chi, dopo molti anni di permanenza al centro studio, non ha ancora trovato l’amore. Una dama decisamente fortunata nella sfera sentimentale, in questa nuova stagione, è stata senza ombra di dubbio Isabella Ricci.

La donna sta trascorrendo queste feste in compagnia del suo nuovo compagno, il cavaliere Fabio. Una dama meno fortunata, è di sicuro la storica Gemma Galgani, che vanta ormai una presenza decennale nel dating show di Maria De Filippi. In una recente intervista, la Ricci ha parlato della sua ‘rivale’, rivelando cosa pensa effettivamente di lei. La donna esordisce con un sonoro e schietto: “C’è da mettersi le mani nei capelli”.

Le sue parole per esteso sono state: “A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore. La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere. Dopo aver pianto per Costabile, passa alla conoscenza di un altro uomo. Se è vera, c’è da mettersi le mani nei capelli. Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto. Evidentemente funziona così e c’è gradimento del pubblico”.

Un chiaro attacco alla Galgani, ma non solo: c’è anche un palese riferimento a molti dei partecipanti. Parole forti quelle dell’ex dama Isabella Ricci. In molti si aspettano una imminente replica a tali accuse, ma non solo da parte di Gemma. Non ci resta che attendere per nuovi aggiornamenti.