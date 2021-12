UeD: Isabella Ricci, una dedica speciale per il cavaliere Fabio

Come ormai è noto a tutti, la bella ed elegante dama Isabella Ricci ha lasciato UeD per seguire il cuore. La dama oggi vive l’inizio di una splendida storia d’amore, che le regala serenità lontano dalle telecamere. Spuntano sui social i primissimi momenti di coppia che i due innamorati stanno vivendo.

Fonte Instagram

Uscita da UeD, è tornata sul suo profilo Instagram, Isabella fa una dedica speciale al cavaliere: “Mi ritengo fortunata perché in pochi mesi ho trovato la persona adatta a me. Fabio ha una grande personalità, è intelligente e ha alle sue spalle tanta esperienza di vita. Abbiamo molte affinità. Riesce a farmi sorridere e stare bene. Insieme non ci annoiamo mai”.

Un’altra conferma: la dama è sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta. La coppia, dopo aver fatto la conoscenza dei propri cari, si è regalata un momento di relax tutto interamente dedicato all’amore che sta nascendo. Un viaggio a Valencia corona questo sogno, condiviso con i fans grazie a scatti dei momenti più emozionanti.

Le vacanze natalizie hanno concesso, ai due neo piccioncini, un momento magico, che la splendida città di Valencia ha incorniciato. Dalle foto si percepisce la loro complicità e tutta la loro gioia. Ma non finisce qui. Infatti tra uno scatto e l’altro Isabella Ricci ha fatto anche un’altra splendida dedica al suo Fabio, che giorno dopo giorno è riuscito a conquistare il suo cuore: “Amore mio, sono felice di averti incontrato”, ha scritto Isabella mostrando per la prima volta anche un lato dolce e romantico, nascosto da un carattere forte.

Fabio e Isabella trascorreranno queste feste stretti nell’abbraccio e coccolati dall’affetto dei propri cari. È stata proprio la dama a dire che erano ormai tanti anni che non viveva più le feste con lo spirito giusto.