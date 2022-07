Lo studio di UeD ha presentato sul piccolo schermo diversi personaggi singolari che, a modo loro, sono entrati nel cuore del pubblico. Alcuni di loro, però, sono riusciti a continuare a coltivare l’affetto che i telespettatori nutrivano nei loro confronti.

Anche dopo aver abbandonato il programma di Maria De Filippi, tenendosi in contatto con loro quotidianamente tramite social. Tra di questi senza dubbio non si può dimenticare Isabella Ricci. La dama del trono over che ha saputo farsi amare molto dai fans più affezionati del dating show.

Propone, a chi ha deciso di seguirla sui suoi profili social, contenuti sempre interessanti e nuovi. E pensare che l’ex dama di UeD, ha creato il suo profilo Instagram con il preciso scopo di poter rimanere in contatto con il pubblico che le ha dato così tanto affetto.

Per fortuna, negli ultimi periodi il suo profilo è stato colmato da scatti ritraenti momenti di estrema gioia e felicità, a partire dal matrimonio con l’ex cavaliere Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti proprio negli studi di UeD e subito è esploso l’amore tra loro, tanto che non hanno aspettato molto per convolare a nozze.

Attualmente, Isabella è divisa tra l’Italia e Dubai, dove si dedica alla cultura e all’arte. Ed è proprio chiacchierando con i suoi amati followers che l’imprenditrice ha lanciato la sua nuova idea per dare un tocco di classe aggiuntivo al suo profilo.

Isabella ha proposto ai suoi seguaci una serie di lezioni di bon ton, che lei avrebbe intenzione di tenere sul web. Questo progetto, in effetti, nasce proprio dalle richieste di molti fans dell’ex dama, ed è lei stessa a rivelarlo: “Me l’avete chiesta diverse volte”.

“Spesso succede che non sappiamo come comportarci quando ci troviamo in certe situazioni. Cosa ne dite se iniziamo una rubrica sul bon ton?”. Inutile dire che l’idea ha raccolto gli entusiasti consensi dei tanti affezionati fans della Ricci.