UeD: Isabella Ricci colpisce i fan con un look rivoluzionato

Isabella Ricci si mostra sui social in modo inedito. Look completamente rinnovato

Isabella Ricci è entrata a far parte del parterre femminile del trono over di UeD da pochissimo, ma ha già colpito il pubblico con la sua eleganza. In pochissimo tempo la dama ha definitivamente rubato la scena alla storica Gemma Galgani che, proprio per questo, non nutre grande simpatia nei suoi confronti.

Ma d’altro canto era prevedibile che la Ricci conquistasse pubblico e cast, con la sua intelligenza e pacatezza, per non parlare della sua incredibile bellezza. La grande fama che le è derivata dalla partecipazione al dating show di Maria De Filippi, l’ha portata ad abbracciare il mondo dei social, che le era ignoto fino a poco fa. Come fanno molte colleghe sui social, anche Isabella ha deciso di portare qualche piccola rivoluzione al suo aspetto, in attesa che UeD apra ancora i battenti a settembre.

La Ricci infatti si mostra sui social in modo molto diverso rispetto al solito. I capelli argentei hanno lasciato spazio ad una capigliatura corvina, con una bellissima frangetta. Un cambiamento radicale per la dama del trono over, portato con disinvoltura. Ma si tratta davvero di un cambio definitivo? A quanto pare decisamente no.

La Ricci si è divertita a cambiare il suo look con una parrucca di ottima fattura. In effetti, però, la dama del parterre femminile del trono over di UeD, ha rivelato che quel taglio non è una novità per lei. La Ricci, infatti, ha detto che da ragazza usava portare i capelli proprio in quel modo.

Isabella ha anche aggiunto che il suo scopo all’interno del dating show è quello di trovare l’amore, non quello di accaparrarsi followers. Quanto alla rivale, la Ricci spiega che entrare in competizione con lei, non è assolutamente tra i suoi interessi: “Il mio obiettivo è trovare un compagno. Non convincere Gemma Galgani che il mio modo di ragionare e relazionarmi agli uomini sia migliore del suo”.