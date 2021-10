La nuova stagione di UeD porta con sé una ventata di aria fresca: nuove conoscenze, nuovi amori, ma ancora tanti scontri. In puntata, riflettori puntati su una dama speciale: Isabella Ricci, l’antagonista di Gemma Galgani. Si presenta nel dating show un nuovo cavaliere, Michele, pronto per corteggiare la dama.

I due si concedono una cena romantica, ma pare che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Isabella si dice delusa dal comportamento a suo dire poco galante del cavaliere. La donna racconta che Michele, nell’uscita, non aveva provveduto alla scelta del ristorante ma non solo.

Il cavaliere di UeD riserva a lei delle domande un po’ fuori luogo. Infatti chiede chi avrebbe provveduto a pagare sia la cena sia il taxi. La Ricci presa dall’orgoglio ha pensato bene di occuparsi lei del saldo del conto. “Quando la cena è finita, lui mi ha chiesto come pagare. Siccome l’ho visto titubante, ho detto metto tutto sul mio conto e l’ho finita lì”.

“Non voglio andare oltre, io mi fermerei. Voglio lasciar stare perché a mio parere non ci siamo proprio trovati”, queste le parole della donna la quale prende così la decisione di porre fine anche a questa nuova conoscenza. La Ricci non ha nessuna intenzione di dare una seconda possibilità a Michele, il quale replica cosi: “Quello che hai detto è una bugia. Hai mortificato una persona”.

Anche questa volta sono contrastanti le idee degli opinionisti e rispettivamente Tina Cipollari da ragione alla donna, mentre Gianni Sperti tenta di farle ragionare: “Isabella era la sua prima volta magari si è trovato spaesato” termina l’opinionista. Ma la dama sembra non voler ascoltare nessuno e prosegue sulla sua strada rimanendo ferma nella sua decisione.