UeD, Isabella Ricci a Dubai per la sua luna di miele. La foto scattata e in seguito pubblicata sul profilo Instagram dell’ex dama ha fatto il giro del web e fatto parlare molto.

I protagonisti del Trono Over della celebre trasmissione su Canale 5, condotta da Maria De Filippi, sono da poco convolati a nozze. Oggi stanno vivendo la loro luna di miele lontani dall’Italia e felici più che mai. Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti all’interno del dating show dove con il tempo si sono innamorati.

A poco a poco hanno iniziato a passare sempre più tempo insieme e poi ad un tratto hanno deciso di uscire fuori dal programma insieme. La coppia si è mostrata serena e appagata sui social, tornando di tanto in tanto a UeD per aggiornare il pubblico affezionato e poi per annunciare anche le nozze.

I due non hanno perso molto tempo, forse ad un certo punto della propria vita si capisce più rapidamente quale sia la persona giusta al proprio fianco, così i due si sono sposati.

D’altronde i novelli sposi hanno anche molto in comune. La passione per il viaggio e per le avventure sicuramente li ha portati così lontani per la loro luna di miele. La coppia è affiatata e felice e sono ora immersi nella loro splendida luna di miele a Dubai.

I due hanno scattato delle foto davvero meravigliose. Un posto mozzafiato, e poi le hanno condivise con tutte le persone sostenitrici della coppia sin dall’inizio. Sappiamo bene che qualcuna di loro non è però stata proprio una grande sostenitrice di Isabella. Stiamo parlando di Gemma Galgani, la quale insieme alla sua cara amica Ida Platano non si è nemmeno disturbata di fare alla coppia gli auguri per il matrimonio.

Gemma “odia” veramente così tanto Isabella o la sua è solo invidia per non essere riuscita in tutto questo tempo a trovare l’amore così velocemente come lei? Il legame di Isabella e Fabio però è sempre più solido e forte.