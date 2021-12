UeD, Isabella Ricci e Fabio: una cascata di petali rossi per la nuova coppia

Bellissime sorprese al centro studio di UeD. Una pioggia di petali rossi incorniciati da un mazzo di fiori e una bottiglia di champagne hanno sugellato un bacio complice tra i due volti del trono Over del dating show di Maria De Filippi. Oggi la dama Isabella Ricci dà la lieta notizia. È pronta per affrontare la sua nuova relazione lontano dalle telecamere, nel cantuccio della sua privacy.

Fonte studio UeD

Era nell’aria già da diverse settimane la notizia della scelta. Finalmente è arrivata l’ora della messa in onda della puntata. Avevano toccato l’argomento già diverse volte sia la dama che il cavaliere. In particolar modo, la Ricci aveva lasciato intendere di aver voglia di vivere la sua nuova storia nel quotidiano della sua vita. E oggi, alle porte delle vacanze di Natale, la nuova coppia racconta di voler trascorrere in famiglia, con gli affetti più cari, le feste.

Finalmente il calore delle persone care la circonda. La dama dichiara: “Avevo un progetto: cercare una persona con cui condividere i prossimi 10 anni di vita, ero convinta che se l’avessi incontrata, l’avrei riconosciuta, perché sono stata innamorata altre volte invita mia. Qui non era mai successo ma, quando è arrivato Fabio, ho capito che è la persona che io voglio, è la persona con cui voglio fare questo percorso“.

Anche Fabio dedica parole speciali per Isabella Ricci: “È nato tutto in modo pazzesco, mi piacerebbe che in questo programma succedessero le cose che sono successe a me e Isabella. Abbiamo usato i ritmi di questo programma per scandire i nostri ritmi e tutto si è incastrato in modo meraviglioso”.

Poi conclude con: “Nel gioco vince chi si diverte di più e noi ci siamo divertiti tanto. Mi piacerebbe che tu uscissi con me da questo programma”. La ricci non trattiene l’emozione ormai visibile nei suoi occhi. Non ci resta che augurare alla nuova coppia tanta felicità.