Isabella Ricci è la new entry nel trono over di UeD. Nonostante la dama faccia parte del dating show da poco tempo, è già entrata nel cuore dei telespettatori. Ovviamente, la grande visibilità che si è guadagnata ha indispettito molto Gemma Galgani, che l’ha subito inquadrata come una rivale.

Di recente, la dama del trono over ha raccontato di aver ripreso contatti con una vecchia fiamma della dama Torinese. Si tratta di Aldo Farella, con il quale si è sentita poco prima dell’inizio dell’estate. La donna è stata intervistata dal magazine ufficiale del dating show, rivelando molte informazioni che faranno piacere al pubblico.

Ai microfoni della rivista di UeD, Isabella ha ammesso di essere molto soddisfatta del suo percorso all’interno del programma. Poi, le rivelazioni sulla fine della frequentazione con Andrea e la chiamata con Aldo. Queste le parole della dama: “La nostra frequentazione si è conclusa, perché abbiamo obiettivi diversi, come devo anche già presagito in trasmissione: Andrea e io siamo in fasi della vita differenti. Gli altri cavalieri?

E ancora: “Li sento, ma come amici. Sono una donna che in moli casi (anche se non sempre) tende a rimanere in buoni rapporti con gli ex […] Aldo mi ha mandato un messaggio e l’ho richiamato perché non amo molto parlare attraverso i messaggi. Con Aldo, in trasmissione, un po’ me la sono presa per come ‘è andata. Detto questo, nella vita tutto passa quindi da persona adulta ho deciso di chiamarlo per augurargli una buona estate”.

Quanto alle accuse che il cavaliere Armando Incarnato le ha rivolto poco prima della fine del programma, la Ricci ha voluto fare un chiarimento definitivo: “Armando confonde l’intelligenza con la furbizia. Credo non ne riconosca il sottile confine: chi è furbo ha spesso un secondo fine. Nell’intervista Armando parlava di me e Gemma: non ho mai avuto un secondo fine perché non mi interessa né competere, é tantomeno primeggiare su di lei. Per me non esiste alcun tipo di fare con lei, voglio che sia chiaro”.