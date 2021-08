Lo studio di UeD sta per riaprire i battenti il pubblico non potrebbe essere più emozionato per questa attesissima nuova stagione. I preparativi sono iniziati così come le voci circa i possibili partecipanti, ma ci sono alcune presenze che sono senza dubbio fisse all’interno del format di Maria De Filippi.

Ovviamente, sarà immancabile Gemma Galgani, l’amatissima dama torinese del trono over. Ma nella versione senior del programma c’è qualcuno che si sta prendendo sempre più spazio sotto la luce dei riflettori. Questa verità si sta rivelando sempre più amara da digerire per la stessa Galgani, che si vede dedicare uno spazio sempre più ridotto nel corso delle puntate.

Ovviamente, i fans di UeD i più accaniti hanno già capito di chi si tratta: Isabella Ricci. La splendida nuova entrata nel parterre femminile del trono over riuscita a guadagnarsi le simpatie del pubblico e degli opinionisti in davvero poco tempo. La sua fame diventata tale da costringere la Ricci ad aprire per la prima volta dei canali social. Il fine, ovviamente, è quello di rimanere in contatto con i suoi tantissimi ammiratori.

La dama condivide con i suoi followers momenti della sua quotidianità ma anche riflessioni più profonde su temi sociali. Spesso, però, Isabella si lascia andare a contenuti più frivoli e mostra ai suoi seguaci su Instagram gli outfit che adotta per le più disparate occasioni. L’ultima foto pubblicata dalla Ricci la mostra mentre si gode gli ultimi giorni di mare. Anche in questo caso, la dama si è distinta per originalità e gusto. Isabella, infatti, indossa un abito di lino extralarge a tunica. Ovviamente, tutto rigorosamente bianco.

Il web ha adorato questa immagine in moltissimi si sono complimentati con la dama. A gradire un po’ meno la presenza della sua rivale sui social è Gemma Galgani, che qualche tempo fa ha commentato l’approdo sui social della Ricci con queste parole: “Nel caso molto ipotetico di una sua chiamata, le direi semplicemente, ‘Benvenuta nel 2021’, visto che ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, la sua perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, è diventata molto attiva!”.