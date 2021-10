Tra le dame che attirano più l’attenzione del pubblico di UeD c’è senza ombra di dubbio Isabella Ricci. La donna dopo avere raggiunto la notorietà nel dating show di Maria De Filippi, è stata seguita e fortemente ricercata anche sui social. Sensualità ed eleganza fanno da padrone: sembra essere riaffiorata in lei la verve del suo passato da modella.

Un percorso che senza dubbio l’ha accompagnata per diversi anni, nel corso della sua gioventù. Con la notorietà del programma, la Ricci ha scoperto un grande seguito, da parte degli utenti, che si sono riversati sul suo profilo Instagram per seguirla con curiosità e ammirazione.

UeD: Isabella Ricci e la rubrica di moda

Quest’ultima ha pensato bene così di rendere partecipi tutti aprendo una particolare rubrica di moda: un Trash chic. La donna così si rende protagonista e si cimenta come indossatrice in diversi scatti, con abiti particolari nelle diverse location. Nella sua ultima foto i followers non hanno potuto non notare la sensualità della donna.

La si vede ritratta con un abito rosso a frange stile anni 80. Seduta sul letto con gambe e piedi nudi, i fan concentrano l’attenzione su un intimo castigato. La donna nella foto manda un bacio ai suoi fans. Uno scatto che ancora una volta regala la giusta eleganza alla Ricci. Nel giro di poche ore arrivano quasi 10.000 like e commenti per lei.

Nonostante la sua rubrica abbia un seguito non indifferente e milioni di commenti anche da parte di tanti uomini, la donna continua il suo percorso all’interno degli studi di UeD, alla ricerca del vero amore. E dopo una prima frequentazione andata male con il cavaliere Biagio, pare ci siano per lei a breve delle importanti novità. Troverà finalmente l’amore vero? Di sicuro le polemiche sono dietro l’angolo e non mancheranno gli scontri anche con la sua antagonista Gemma Galgani.

