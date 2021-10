La nuova stagione di UeD è appena iniziata ma nulla sembra essere cambiato. L’appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45 continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo di eclatante in questo caso.

Al centro studio, protagoniste sempre loro l’opinionista, Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani. Le due donne sembra proprio non andare d’accordo. Delle interessanti anticipazioni fanno sapere che pare sia volato, un’altra volta, un secondo secchio d’acqua. E come il pubblico ben ricorderà, non è la prima volta che accade un episodio simile. Stiamo parlando della registrazione avvenuta il 3 ottobre, ricca di colpi di scena. Argomento principale è la reazione dell’ opinionista Tina Cipollari nei confronti della sua rivale Gemma.

Un episodio già accaduto in passato che torna oggi ad essere protagonista del diverbio. La dama di UeD, subisce un altro gavettone. Il tutto avviene durante la prima sfilata di questa nuova stagione, in cui la dama Torinese si cimenta in una delle sue originali performance. Qualcosa però irrita la Cipollari che al termine della passerella riserva una sorpresa, poco gradita, per la dama. Le rovescia così addosso, per la seconda volta, un secchio d’acqua.

“Nel corso delle riprese l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. È ipotizzabile che la dama si sia cimentata in qualche performance e sia stata proprio l’esibizione della Galgani a suscitare l’idea di Tina Cipollari, di tirarle un secchio d’acqua” queste le dichiarazioni riportate da Blasting news.

Di sicuro questa nuova stagione è costellata di molte novità, ma certo è che le due donne non riesco in nessun modo a trovare un punto di incontro per seppellire l’ascia di guerra. E questo è solo l’inizio: tanti i colpi di scena che ci aspettano dietro l’angolo.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: