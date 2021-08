UeD: Isabella Ricci lancia un disperato appello sui social media

Isabella Ricci: il disperato appella della dama del trono over

La scorsa edizione di UeD del trono over ha assistito la nascita di una stella. La nuova dama del parterre femminile, Isabella Ricci, è riuscita a conquistare, in poco tempo, sia il pubblico che il cast del dating show. Di punto in bianco Isabella si è ritrovata con centinaia di ammiratori e uno stuolo di fans. I suoi tratti distintivi sono stati la classe, l’eleganza e la sua bellezza particolare. Durante l’estate, la Ricci è riuscita comunque ad essere protagonista tramite i suoi profili social.

La dama, infatti, ha deciso di entrare nel mondo dei social media proprio vedendo quanto il pubblico di UeD si fosse affezionata a lei. Isabella spesso utilizza i social media per condividere con i suoi ammiratori le sue passioni e i suoi hobby. Ma le piattaforme social possono essere usate in maniera senza dubbio migliore, Isabella decide di lanciare un appello accorato a chiunque la segua.

La dama vuole porre l’accento sulle problematica che puntualmente si ripropone ogni estate. La dama di UeD vuole sensibilizzare il suo pubblico e lo fa tramite un video pubblicato su Instagram. Nell’annuncio, la donna esordisce dicendo: “Buongiorno a tutti. Non voglio fare la solita preghiera a quelli che abbandonano i cani, perché so che è inutile farlo”.

Poi, la richiesta di aiuto: Isabella chiede a chiunque vede un animale abbandonato di non restare indifferente. Chiunque può essere d’aiuto, prendendo la povera bestiola e portandolo nel canile o nel centro più vicino. La dama, insomma, chiede una cosa solamente: “Non li lasciate in mezzo alla strada”.

Questo appello fatto dalla bellissima dama del trono over di UeD è stato ricondiviso da tantissimi, e tra loro c’è anche qualche ex volto del dating show. Ad esempio, Samantha Curcio ha deciso di commentare il post di Isabella, scrivendo poche, ma dirette, parole: “Sempre avanti”. Insomma, una splendida iniziativa che può sicuramente portare qualcosa di buono.