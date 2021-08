Per le coppie nate all’interno dello studio di UeD, la bella stagione rappresenta un vero e proprio banco di prova. In effetti, sono molte le unioni che si interrompono durante l’estate e tra queste non si può dimenticare la freschissima avvenuta tra Samantha Curcio e Alessio Cenniccola.

I due hanno reso ufficiale la notizia della loro separazione tramite i social, dando vita ad un amareggiato botta e risposta. Ad attirare l’attenzione sulla prima tronista curvy della storia del dating show di Maria De Filippi, però, stavolta è qualcos’altro. La ragazza, oggi, si è lasciato andare ad un lungo è preoccupato sfogo sui suoi social. Come dicevamo, il punto della questione non è la fine della sua storia d’amore nata all’interno di UeD.

Tutt’altro. Samantha lamenta un forte malessere fisico e si dice seriamente preoccupata. La Curcio cerca sollievo nelle parole dei fans e chiede loro qualche consiglio. Ma che cosa è successo alla bella ex tronista? A quanto pare, Samantha, dopo essersi sottoposta al vaccino contro il covid, ha cominciato a sentire un forte dolore al braccio.

A quel punto ha deciso di sfogarsi sui social dicendo: “Oggi mi fa veramente tanto tanto male”. La Curcio è decisamente molto preoccupata, decide di chiedere a chi come lei si è sottoposto alla prima dose: “Voglio chiedere una cosa a voi. Chi ha fatto la prima dose di moderna mi può dire un po’? Come si è trovato? So che è molto soggettivo. Io però sono ipocondriaca e il braccio mi sta facendo sempre più male”.

L’Ex tronista poi ha sdrammatizzato, rivelando di sentirsi un po’ ridicola dell’essere diventata così tanto preda della paura e quindi chiede ai suoi fans un ultimo favore: “Quindi non lo so tranquillizzatemi un po’”. Poi, rimanendo in contatto con i suoi seguaci, Samantha ha rivelato di avere una grande passione per il basilico ti racconta un simpatico e retroscena: “Mia nonna non me lo vuole dare perché dice che glielo rovino e perché lei l’ha messo per le zanzare”.