UeD: Isabella Ricci lascia il programma? Ecco le indiscrezioni

Isabella Ricci non è presente in studio. Si ipotizza un eventuale ritiro della dama dal programma

La nuova stagione di UeD pare sia veramente piena di colpi di scena. La puntata del format registrata il 9 ottobre accende i riflettori su un dettaglio che non è di certo sfuggito ai telespettatori più attenti. Tanti sono stati i fans che si sono accorti immediatamente dell’assenza di un volto ormai noto.

Fonte studi UeD

Parliamo ovviamente della dama Isabella Ricci. In tanti hanno la certezza che la donna abbia preso la decisione di lasciare il dating show. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Secondo molti utenti, le ultime accuse della sua antagonista Gemma Galgani, hanno di fatto infastidito a tal punto la dama da prendere la drastica decisione.

La domanda è lecita: perché Isabella non è presente? Sui social impazzano le varie ipotesi. Ma a tenere alta la tensione arrivano le anticipazioni pubblicate da un autore del programma, Raffaella Mennoia, sulla pagina Istagram di gossip Uominiedonneclassicoeover che rivela che anche nelle prossime puntate la Ricci non sarà presente in studio.

Ovviamente la notizia non è piaciuta affatto ai telespettatori che ammirano e seguono con passione la dama. Ecco che così l’ipotesi più vicina prende sempre più piede e cioè che Isabella si sia di fatto ritirata. Di certo sarebbe una perdita veramente grande per il programma. Maria De Filippi perderebbe così un volto importante per i fans.

A parlare di questo evento arriva un’ex dama del programma di UeD, Maria Tona, che su Istagram scrive: “Oggi incredibile colpo di scena: Isabella dov’è? È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo. So che siete intelligenti, secondo voi perché non c’è più? Mah, solidarietà per Isabella“. La donna non aggiunge altro e non dice niente in maniera chiara ma lascia intendere tanto. Per onore di cronaca noi sappiamo che la Ricci era presente a Roma. Forse non si è presentata solo per impegni lavorativi o altro.