Lo studio di UeD, nella scorsa edizione, ha aperto le sue porte a dei nuovi personaggi che sono riusciti ad incantare il pubblico. Una di questi è senza dubbio Isabella Ricci, ultima arrivata nel trono Over ma già molto amata dai telespettatori. La Ricci si è subito distinta in eleganza e raffinatezza e la sua bellezza particolare le ha fatto guadagnare molti pretendenti.

FONTE GOOGLE

Il suo tratto distintivo, senza dubbio, è la capigliatura argentata che le da un’aria aristocratica. Insomma, senza dubbio Isabella, rappresenta una figura che non ha mai avuto precedenti nel dating show, ed è proprio questo ad attrarre i telespettatori (e non solo). La grande fama che la dama ha raggiunto in davvero poco tempo, però, ha scatenato la gelosia di Gemma, che ha subito iniziato a rivaleggiare con la Ricci.

Ma in ogni caso, Isabella non deve nulla a nessuno ed aveva una carriera avviata già ben prima di prendere parte a UeD. Nonostante finora fosse un mondo per lei sconosciuto, dato il grande successo avuto dal dating show, Isabella ha dovuto aprire dei canali social.

FONTE INSTAGRAM

In breve, però, sembra aver preso molta dimestichezza con Instagram e, recentemente, la dama ha iniziato a condividere con i suoi ammiratori molti scatti che la riguardano. Insomma, poco a poco questa donna così equilibrata sta mostrando sé stessa al mondo e, di recente, la protagonista di UeD ha rivelato ai suoi followers una sua grande passione.

FONTE GOOGLE

A quanto pare, a Isabella piace coccolarsi nei viaggi e pestare l’acceleratore: la dama rivela di essere una grande amante delle supercars. La Ricci lo rivela con uno scatto non da poco. La dama si mostra adagiata sul muso di una scintillante Audi nera. A stupire è il prezzo da capogiro del veicolo: oltre 100mila euro, considerando gli optional. Di certo, non un mezzo alla portata di tutti, ma senza dubbio è l’auto adatta per una donna come Isabella.