UeD: Isabella Ricci mostra le foto di quando era una modella

Il trono over di UeD ha dato vita ad una nuova stella. Ovviamente parliamo di Isabella Ricci, la new entry nel dating show firmato Mediaset ha subito spopolato. Sia il pubblico che il resto del cast del format stesso la adorano e la sua fama, in poco tempo, è arrivata alle stelle. Tutto questo è avvenuto sotto gli occhi inermi di Gemma Galgani, che si è ritrovata detronizzata e, per questo, sembra covare un certo risentimento.

Del resto, Isabella vanta una lunga lista di qualità e pregi che l’hanno messa in risalto agli occhi del pubblico. La dama, oltre ad essere una splendida donna, ha un carattere molto pacato e un educazione da manuale. Ma a fare la differenza nel suo percorso a UeD sono stati l’intelligenza e l’acume di Isabella. I fans non stanno più nella pelle, all’idea di rivederla nel trono over a settembre, anche se la sua partecipazione non è ancora certa.

Nella scorsa edizione del programma abbiamo scoperto molto sulla Ricci. Tra le varie indiscrezioni, i telespettatori sono rimasti molto colpiti da quella portata alla luce da Tina Cipollari: Isabella vanta un passato come modella. La dama del trono over ha calcato le grandi passerelle quando aveva appena 20 anni ed era una giovane piena di speranze.

Recentemente, sul suo profilo social (creato per rimanere in contatto con gli ammiratori) la dama di UeD, mostra qualche ricordo di quel periodo. La Ricci, infatti, ha deciso di condividere uno scatto di quando era una modella e la sua bellezza è mozzafiato. Il fisico longilineo e i lunghi capelli castani: la ricci doveva essere proprio una promessa dell’alta moda.

Ora, dopo diversi anni, il suo look è cambiato ma la sua straordinaria bellezza è rimasta immutata. Il suo obbiettivo, adesso, è cambiato: vuole trovare l’uomo della sua vita, e noi speriamo che gli studi di UeD siano il posto dove questo sogno possa realizzarsi.