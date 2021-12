UeD: Isabella Ricci: “Nessun rancore”. Il rapporto tra la dama e Gemma Galgani

Una delle dame più amate dai telespettatori di UeD è senza ombra di dubbio Isabella Ricci. La dama è ammirata per la sua coerenza. All’interno del dating show la donna si è impegnata a cercare l’amore, e non la visibilità. A differenza di tante dame, che sono sedute nel parterre da dieci anni, Isabella Ricci si è focalizzata su un cavaliere e pare abbia trovato il vero amore in Fabio.

La donna sin da subito ha istaurato un rapporto di inimicizia con Gemma Galgani. Isabella ha chiuso ogni tipo di rapporto con la sua rivale e ci tiene a chiarire al settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’ la sua posizione: “Non porto rancore e non ho nulla né contro di lei né contro Ida. Sarebbe faticoso relazionarmi con loro”.

Al settimanale ufficiale della trasmissione la dama ha dichiarato che lei e Fabio: “Trascorreremo insieme il Natale, probabilmente con i suoi figli o con degli amici”. La donna sta organizzando il giorno di Natale che sarà davvero speciale, dato che lo festeggeranno insieme.

Ma non solo, con loro ci sarà tutta la famiglia, le persone amate e i suoi cari più stretti. Isabella confessa che questo sarà il primo Natale, dopo tanti anni di solitudine, che vivrà in compagnia di persone da lei amate. Dopo tanto, arriva finalmente il calore da sempre sognato. Le festività la mettevano di fronte a tutto ciò che non era riuscita a costruire.

Una forma di solitudine che la angosciava: sola, senza figli o una famiglia con cui condividere un momento di tale unione. Ora, però, grazie all’amore ritrovato con Fabio, questo Natale sarà diverso. Un caloroso abbraccio insieme ai rispettivi cari, che riscalda l’animo della donna. Quindi si prospetta un addio al dating show senza però nessun rancore, neanche nei confronti di Gemma Galgani.