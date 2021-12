UeD, Tina Cipollari lancia l’allarme: “Gemma Galgani si è sentita male”

Imprevisti durante la puntata di UeD. Tina Cipollari lancia l’allarme che fa preoccupare tutti i presenti in studio. Anche la stessa Maria De Filippi è in allerta. L’opinionista rivela che la dama Gemma Galgani non si sente bene. Il tutto avviene durante l’ultima puntata di UeD. Un turbinio di emozioni e colpi di scena.

Fonte studio UeD

Si inizia con la presentazione di una nuova dama arrivata in studio per corteggiare il verace napoletano Armando Incarnato, uno dei cavalieri più chiacchierati di questa nuova edizione del dating show. Successivamente si parla di amore, quello che fa emozionare e fa battere il cuore. Tornano dopo tre mesi dall’abbandono del programma, come coppia, Angela e Antonio. I due sono sempre più innamorati l’uno dell’altra.

Ma non solo, arriva la lieta notizia. Angela e il suo cavaliere sono intenzionati a coronare il loro sogno e sugellare il loro amore con il matrimonio. A non trattenere le lacrime e l’emozione è Gemma Galgani, che dinanzi alla lieta notizia non può fare a meno di mostrarsi visibilmente felice. Ma succede qualcosa che fa preoccupare tutti. In un batti baleno la donna scompare dallo studio.

La padrona di casa, preoccupata, chiede informazioni a Ida Platano. Ma per dare delucidazioni su cosa sta accadendo interviene l’immancabile Tina Cipollari. L’opinionista lancia l’allarme dichiarando che la sua nemica in realtà si è sentita male. Ovviamente cala il gelo in studio. Anche Maria De Filippi mostra una certa ansia. Viene comunicato che la dama dietro le quinte è stata affidata alle mani di un medico.

Dopo un po’, la Galgani finalmente ritorna in studio e si rimette a sedere nel parterre femminile. Solo in quel momento si capisce che il tutto era stato solo uno scherzo della Cipollari, che ancora una volta si è presa gioco della dama. In realtà, come spiega la diretta interessata, non c’è stato nessun malore ma solo un problema con il vestito e che si è trattenuta dietro le quinte per risolvere una questione insieme a Leonardo, con il quale ha avuto una piccola discussione.