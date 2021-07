Isabella Ricci è ormai un volto noto di UeD del trono over . Cosa bolle in pentola ? L’ormai storica rivale di Gemma Galgani, ha intrattenuto i suoi follower, postando alcuni scatti molto interessanti. La dama rivela ai suoi fan che qualcosa sta per accadere, qualcosa di molto speciale. Ma di cosa si tratta?

Una piccola idea ce la siamo fatta. Isabella Ricci sta riscuotendo sempre più successo, con un seguito non solo da parte dei telespettatori, ma anche sui social. È da poco che la dama ha creato il suo primo profilo Instagram e da allora, non ha mai smesso di pubblicare immagini e raccontare qualcosa in più di sé.

A destare l’attenzione delle cronache rosa, è il suo ultimo post, pubblicato sul suo profilo Instagram. La foto nasconde di sicuro qualcosa che bolle in pentola. La dama di UeD, è ritratta con indosso uno splendido abito dai toni del rosa e del fucsia.

La didascalia della foto cita così: “Vi ho promesso una rubrica di moda e l’ho realizzata a modo mio. Il segreto è quello di prendermi sempre un po’ in giro. L’auto ironia è sempre stata la mia salvezza. Mi ha regalato sempre sorrisi, anche nei momenti più brutti”.

La didascalia non termina qui, Isabella da delle indicazioni in più: “State pronti, perché da domani si comincia. Non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo realizzato. Vi lascio un piccolissimo spoiler nelle mie storie. Vi assicuro che col passare delle settimane, ne vedrete davvero delle belle. Noi ci siamo divertiti, spero di strappare un sorriso anche a voi”. Spulciando nel suo Instagram, in effetti, si possono trovare alcuni scatti che stuzzicano la curiosità . Tanti i curiosi che nei commenti chiedono dettagli in più. Ma per il momento, tutto ciò che si sa e che si parlerà di moda. Non ci resta che attendere nuovi interessanti risvolti.