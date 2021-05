A UeD pare proprio che una delle icone del trono over stia perdendo piede. Parliamo di Gemma Galgani: è diverso tempo ormai che si vocifera su una possibile sostituzione della dama all’interno del programma. Se questo dovesse davvero succedere, probabilmente il motivo principale sarebbe Isabella Ricci.

La nuova arrivata nel trono over sta accattivando il favore del pubblico, mettendo in ombra la fama della dama Torinese. D’altro canto, la Ricci ha una serie di qualità che la rendono un’innovazione, basti pensare alla sua innata raffinatezza. Gli stessi opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, spesso la lodano per la sua pacatezza ed il suo modo di relazionarsi.

Le due dame che si contendono le luci della rivalsa sono effettivamente molto diverse. La Galgani esuberante e sognatrice, mentre invece Isabella è molto riflessiva e distaccata. Proprio per questo spesso gli opinionisti del programma le mettono a confronto, alimentando la rivalità tra le due. Come dicevamo, negli ultimi giorni è circolata insistente la voce di un presunto addio della storica dama Torinese a UeD.

Gemma Galgani sembra essere in procinto di abbandonare gli studi, proprio per questo la redazione sta lasciando sempre più spazio alle vicende di Isabella. La tensione in studio si taglia col coltello, ma la Ricci sembra non avere nessuna intenzione di sfidare la sua rivale. A rivelarlo è lei stessa ai microfoni del magazine ufficiale di UeD.

Ecco le parole della dama: “Stimo molto Gemma, ma sono completamente diversa da lei. Siamo due donne che non sono neanche lontanamente paragonabili, ciò non vuol dire che una di noi sia migliore dell’altra. La verità è che a me dispiace dispiacermi, per questo cerco persone sane e rispettose nei confronti degli altri e di sé stessi ed è questa la differenza tra me e Gemma. Lei ogni tanto mi lancia delle occhiatacce. È capitato, per esempio, quando ha saputo che anche io uscivo con Riccardo. Ho percepito il suo malessere davanti a questa mia decisione”.