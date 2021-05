A UeD non è un mistero che le dame del Trono Over spesso siano capaci di mettere in campo dinamiche molto più avvincenti di quelle delle college più giovani. Anche in questo caso, le protagoniste della versione senior del programma non si sono smentite. Stavolta la dichiarazione che ha scosso il pubblico è arrivata dalla dama Isabella Ricci.

La donna è entrata a far parte del programma recentemente, ma si è subito fatta notare per il suo acume. La sua pacatezza potrebbe essere ricondotta all’età di Isabella, ma in effetti questo accostamento non è così scontato. L’esperienza insegna, ma non è così per tutti i protagonisti del trono over di UeD. Molti, tra dame e cavalieri, si lasciamo trasportare dalle emozioni, finendo col comportarsi come adolescenti.

Isabella Ricci, in questo contesto, ha fatto la differenza, mostrando una personalità molto matura e raffinata rispetto ad alcuni colleghi. In una delle più recenti puntate del dating show, la dama ha fatto un discorso che non aveva avuto precedenti nel programma. Tutti i presenti sono spiazzati, compresi Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le parole della dama sono cariche di saggezza ed introspezione, tanto che gli opinionisti non hanno potuto che commentare: “Brava Isabella”.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Isabella aveva ricevuto dei duri attacchi da parte di Gemma Galgani. La torinese sosteneva che la sua rivale sia troppo algida e fredda. Ovviamente, Isabella ha subito corretto la Galgani: lei non sta avendo nessuna relazione, le sue sono solo conoscenze e il distacco è più che naturale. Gemma non demorde però e ripete che nelle conoscenze la dama è fin troppo cerebrale.

Isabella Ricci, a quel punto, ha iniziato il discorso che ha lasciato tutti senza parole. La dama ha spiegato di non avere più 20anni ormai: le esperienze del passato e le follie fatte per amore le sono servite da banco di prova. In conclusione, la dama ha dichiarato di avere un’età che ha un peso e di non avere tanto tempo da perdere o tutta la vita davanti. Per questo vuole spendere al meglio il tempo che ha.