Oggi una piacevole novità arriva nello studio di UeD. Due dei volti più amati fanno il loro ritorno nel programma. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi tornano per parlare della loro storia d’amore.

Fonte studio UeD

Nel mentre, possiamo assistere a un chiarimento tra la Ricci, Gemma Galgani e Gianni Sperti. Un ritorno che i fans aspettavano da tempo. I due, come ben ricorderemo tutti, avevano lasciato lo studio per viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Oggi i piccioncini confermano che la loro relazione prosegue a gonfie vele e si dilettano spesso in viaggi alternati a momenti di vita quotidiana. Ma la dama pare abbia anche altre intenzioni.

Fonte studio UeD

Isabella voleva mettere in chiaro alcune situazioni rimaste in sospeso con la sua rivale, Gemma. Quando ci fu la scelta della Ricci di uscire dal programma con Fabio, la Galgani si mostrò distaccata e distante.

Gemma ammette che in quel momento non provò nessun sentimento, soprattutto in virtù del rapporto conflittuale che intercorreva tra di loro. Ma questo nulla toglie al fatto che oggi Gemma trova Isabella raggiante e condivide con lei la sua felicità.

Ma non finisce qui, la Ricci punta il dito anche contro Gianni Sperti: dopo i molteplici attacchi e insinuazioni si sarebbe aspettata delle scuse da parte dell’opinionista. In fin dei conti la donna, uscendo dal programma, ha dimostrato di non essere affatto alla ricerca della visibilità.

A quel punto Sperti ammette di aver cambiato idea su di lei, ma che comunque ci è rimasto male per i commenti al vetriolo che la donna ha riservato nei suoi confronti. Insomma un chiarimento che si spera abbia in qualche modo ristabilito gli equilibri tra le parti.