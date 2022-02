Lo studio di UeD è sempre palcoscenico di grandi colpi di scena. Di certo l’intrattenimento non manca tra liti, dissapori, conoscenze e nuovi amori. Ma il vero motore della macchina del dating show, oltre alla fondamentale padrona di casa Maria De Filippi, sono certamente loro: gli opinionisti.

Fonte studio UeD

Come spesso accade, stavolta a far mormorare i telespettatori sono Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due, di solito complici anche grazie alla loro ben nota amicizia, stavolta sembrano essere arrivati ai ferri corti.

È scoppiata una lite davvero furiosa tra gli opinionisti più in vista del programma di Canale 5 e il tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti del pubblico.

Ma andiamo per gradi e capiamo cosa è successo. Il pomo della discordia in questo caso (e non solo) è Gemma Galgani. La dama Torinese ha ricevuto da Tina un regalo in occasione del suo compleanno nonché una torta.

Il pensiero della Cipollari, però, è tutt’altro che in buona fede. L’opinionista, infatti, ha preparato per Gemma una video lettera, in cui usa parole pesanti e offensive per descriverla.

Fonte studio UeD

Ad esempio, le da della ‘cretina’ e la descrive come una donna dalle facili infatuazioni. Gianni Sperti, a quel punto, va su tutte le furie e si scaglia contro Tina, discostandosi dalle sue parole: “Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! Il giorno del suo compleanno potevi essere più carina”.

Tina, allora, chiede a Maria di zittire il suo collega, ed è proprio a quel punto che Gianni perde le staffe e sbotta: “Io non posso parlare quanto parla lei? Non posso parlare mentre tu parli?”.

La De Filippi è senza parole e chiede se la discussione non fosse nata in realtà già nei backstage. La padrona di casa, però, non ha ricevuto risposta e, anzi, ha dovuto assistere a nuove stoccate dei due.