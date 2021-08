Jessica Antonini in dolce compagnia di un cantante. Nuovo amore in vista?

Non si arresta il gossip su Jessica Antonini, ex protagonista di UeD che in questa stagione estiva sta dando molto da chiacchierare. Per via della sensazionale rottura con Davide Lorusso, l’ex tronista si è ritrovata nell’occhio del ciclone delle cronache Rosa. Ora, i Paparazzi tornano alla carica e le testate di gossip riprendono ad occuparsi della bella Jessica.

Ma cosa è che sta facendo aumentare il vociare intorno alla dama? A quanto pare, la Antonini ha già dimenticato il suo ex e sembra pronta ad aprire di nuovo il suo cuore a qualcuno. Jessica, nelle ore scorse, è stata pizzicata in villeggiatura sulle splendide spiagge di Ischia in compagnia di un cantante. Di chi si tratta? Di Johanangel, artista di grande fama.

I due sono stati sorpresi a scambiarsi teneri abbracci ed effusioni. Ma cosa sta succedendo davvero tra i due? Fortunatamente, a svelare qualche dubbio ci ho pensato la diretta interessata. La donna ha smentito fermamente il rumors circa questo presunto flirt. Jessica, per fare chiarezza, ha deciso di intervenire sui social con queste parole: “Girano dei video, ci hanno sgamati, c’è stato un colpo di fulmine… Chi ci ha visto abbracciati, chi ci ha visti insieme ad Ischia… vi devo deludere, queste notizie non le dovete dare, c’è grande intesa sì, ma per tutto il resto…”.

Insomma, si tratterebbe di niente di più che una voce. Quanto, invece, alla inaspettata fine della sua relazione con Davide, Jessica aveva rilasciato alcune dichiarazioni al magazine ufficiale di UeD, dichiarando: “Mi sono fatta delle illusioni. Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato”.

E ancora: “Lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni. Al mio fianco evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio”. Insomma, una brutta batosta che però Jessica sembra affrontare nel migliore dei modi.